Las historias con final feliz merecen ser contadas y no morir en el olvido. En este caso, María le contó al FM Crisol 97.5 cómo su nieta Belén nació sin atención médica en La Primavera, Tunuyán.

Este jueves a las 13.15 horas nació Belen, una niña de casi 4kg. La historia relatada por la propia abuela detalla que su hija Ramona fue atendida en el Centro de Salud de la zona, desde donde la mandaron a casa con fecha de parto para el 30 de junio.

«A la una y media de la tarde llega mi hija de la salita de La Primavera, que la había atendido la ginecóloga y le había dado turno para el 30. Llegó mi hija con un dolor muy grande en la cintura y le dije hija, acostate que puede ser frío lo que tengas». Minutos después Ramona dio a luz. «Mamá me parece que algo me está saliendo, me parece que estoy teniendo familia en la casa».

En ese momento María dio aviso a sus hijas Vanesa y Lucía quienes oficiaron de parteras, con la ayuda de otra vecina de profesión enfermera, quien fue la encargada de cortar el cordón umbilical. Lo cierto es que entre vecinos y familiares brindaron la atención primaria necesaria para que Ramona trajera al mundo a una niña, que horas después fue llamada Belén.

María en contacto con FM Crisol

Luego del nacimiento llegó al lugar la ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias, que trasladó a la mamá y su bebé al Hospital Regional Scaravelli, donde quedaron internadas en buen estado de salud. «Recién vengo del hospital y es un comentario como nació la nena. Dios quiso que naciera como nació Jesús, sin atención de los médicos. En un barrio muy humilde nació ella» contó emocionada la flamante abuela.