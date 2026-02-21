Tunuyán: dos robos terminaron con dos menores de edad detenidos

Durante la jornada del viernes y la madrugada del sábado, personal de la Policía de Mendoza trabajó en dos hechos delictivos dentro del casco céntrico del departamento de Tunuyán. En medio de los cuales lograron detener a dos sujetos.

El primer hecho se dio en la tarde del viernes, cerca de las 19, sobre las calles Echeverría entre Brandsen y 25 de Mayo. Allí, una mujer llamó al 911 y alertó sobre que desconocidos habían roto el vidrio del acompañante de su Volkswagen Suran y le habían robado.

Entre los elementos sustraídos se detalló una cartera, documentos personales, 10 mil pesos argentinos y una cifra de dólares estadounidenses. Situación que quedó en manos de la Fiscalía.

El segundo hecho se dio en la madrugada de este sábado, cerca de las 4, en el Barrio Pircas II entre calles Larralde y Democracia. Allí, un joven de 20 de años fue víctima del robo de su motocicleta Zanella 150cc que estaba estacionada en la vereda de su casa con llaves colocadas.

Al notar esta situación, el chico llamó a la Policía y dio características del vehículo, siendo así que personal de la UEP comenzó a patrullar la zona y rápidamente encontró a dos sujetos salir del descampados de Larralde y Argentina.

En ese momento, las autoridades montaron un operativo cerrojo y lograron detener a dos menores de edad (menores de 16 años) que efectivamente habían robado la moto, ante esto ambos fueron trasladados a la Comisaría y el vehículo secuestrado.