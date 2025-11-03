Search
HOSPITAL SCARAVELLI

Tunuyán: dos personas están internadas en terapia intensiva por un caso de botulismo

Se trata de un padre y su hija, que se intoxicaron tras consumir una conserva de verduras. Ambos permanecen internados en el hospital Scaravelli.

Un hombre y su hija fueron internados en el hospital Scaravelli, en Tunuyán, tras contraer botulismo, una enfermedad poco frecuente pero que -en caso de no ser diagnosticada y tratada a tiempo- puede ser mortal.

Desde el hospital detallaron que ambos se encuentran internados en terapia intensiva “en estado estable, pero con las complicaciones de una enfermedad grave“.

Según lo informado desde el nosocomio, la intoxicación se produjo luego de consumir una conserva de verduras, lo que derivó en un cuadro clínico compatible con la neurotoxina botulínica.

¿Qué es el botulismo?

El botulismo es una enfermedad causada por una neurotoxina producida por la bacteria Clostridium botulinum, presente en el suelo y el agua.

La enfermedad se origina por la ingesta de alimentos contaminados en los que la bacteria crece sin oxígeno y con baja acidez. La toxina no puede detectarse por el gusto, el olor ni la apariencia del alimento.

Aunque su incidencia es baja, tiene una alta tasa de mortalidad si no se diagnostica y trata de manera temprana. Cabe destacar que no se transmite de persona a persona.

Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 36 horas después del consumo e incluyen visión doble, dificultad para hablar o tragar, sequedad de boca y debilidad generalizada. En los casos más severos puede provocar parálisis total o falla respiratoria.

