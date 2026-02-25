Search
Instagram Facebook Twitter
WhatsApp Image 2026-02-25 at 18.34.29
ACCIDENTE VIAL

Tunuyán: dos mujeres resultaron heridas en un choque en la Ruta 40

Las víctimas circulaban en una motocicleta, la cual colisionó contra una camioneta. El hecho tuvo lugar a la altura del kilómetro 83.

Este miércoles, dos mujeres resultaron heridas tras un accidente vial ocurrido en la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 83, en Tunuyán, luego de que la motocicleta en la que circulaban impactara contra una camioneta.

Según detallaron fuentes policiales, la motocicleta marca Zanella conducida por una mujer de 33 años, circulaba en sentido Sur–Norte acompañada por una menor de 16 años, mientras que en sentido contrario lo hacía una camioneta marca Chery Tiggo manejada por un hombre de 62 años.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, la camioneta se encontraba detenida sobre la banquina Oeste aguardando el paso vehicular para incorporarse a la ruta. En ese momento, el conductor del rodado mayor inició una maniobra de giro sin advertir la proximidad de la motocicleta, produciéndose el impacto en el lateral derecho del vehículo.

Ante este escenario, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar.
Como consecuencia del choque, ambas ocupantes de la motocicleta sufrieron lesiones, por lo que debieron ser trasladadas al Hospital Scaravelli, donde fue diagnosticada con fractura de pelvis y traumatismo de cráneo, por lo que posteriormente fue derivada al Hospital Central.

Por su parte, la menor fue asistida por traumatismo de muñeca y quedó en observación en el Hospital Scaravelli.

Por disposición del Ayudante Fiscal interviniente, se realizó el dosaje de alcohol al conductor de la camioneta, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l). Asimismo, trabajó en el lugar personal de Tránsito Municipal, se procedió al secuestro de ambos vehículos y a la identificación de ambos conductores.

ETIQUETAS:

TunuyánRuta 40accidente vial

+ Noticias

Mercado cambiario

Récord de reservas desde 2023: el BCRA acumula US$2.640 millones en el año

Por: María Orozco

ACCIDENTE VIAL

Tunuyán: dos mujeres resultaron heridas en un choque en la Ruta 40

Por: Lucian Astudillo

Tensión sindical

La CGT realizará una marcha a Tribunales para frenar en la Justicia la reforma laboral: la fecha elegida

Por: María Orozco

Hablará el domingo

Apertura de Sesiones: Milei podría anunciar una reforma que redefine el sistema electoral

Por: María Orozco

delitos menores

Diputados le dio media sanción a la ley de flagrancia: en qué consiste

Por: Redacción NDI

debate

El Senado busca empoderar a la Policía con el uso de armas

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter