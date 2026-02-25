Tunuyán: dos mujeres resultaron heridas en un choque en la Ruta 40

Este miércoles, dos mujeres resultaron heridas tras un accidente vial ocurrido en la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 83, en Tunuyán, luego de que la motocicleta en la que circulaban impactara contra una camioneta.

Según detallaron fuentes policiales, la motocicleta marca Zanella conducida por una mujer de 33 años, circulaba en sentido Sur–Norte acompañada por una menor de 16 años, mientras que en sentido contrario lo hacía una camioneta marca Chery Tiggo manejada por un hombre de 62 años.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, la camioneta se encontraba detenida sobre la banquina Oeste aguardando el paso vehicular para incorporarse a la ruta. En ese momento, el conductor del rodado mayor inició una maniobra de giro sin advertir la proximidad de la motocicleta, produciéndose el impacto en el lateral derecho del vehículo.

Ante este escenario, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar.

Como consecuencia del choque, ambas ocupantes de la motocicleta sufrieron lesiones, por lo que debieron ser trasladadas al Hospital Scaravelli, donde fue diagnosticada con fractura de pelvis y traumatismo de cráneo, por lo que posteriormente fue derivada al Hospital Central.

Por su parte, la menor fue asistida por traumatismo de muñeca y quedó en observación en el Hospital Scaravelli.

Por disposición del Ayudante Fiscal interviniente, se realizó el dosaje de alcohol al conductor de la camioneta, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l). Asimismo, trabajó en el lugar personal de Tránsito Municipal, se procedió al secuestro de ambos vehículos y a la identificación de ambos conductores.