La comunidad de la escuela Antonio Torres expresó su dolor por el fallecimiento de un pequeño alumno de 12 años de edad.

Este viernes cerca del mediodía ocurrió un hecho que enluta al departamento. Se trata de la muerte de un niño de 12 años, la cual se encuentra en investigación. La carátula del hecho es Averiguación muerte y la hipótesis principal es que se trataría de una autoeliminación.

«Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, resplandecerá en nuestra alma para toda la eternidad. El Equipo Directivo y Docente de la Escuela N°1-479 Antonio Torres acompaña en este difícil momento a la familia de (omitimos el nombre por tratarse de un menor de edad), alumno de la institución,por su fallecimiento. Elevamos una oración por su descanso eterno» reza el comunicado de la institución. Escuela Antonio Torres.

Según un estudio realizado por UNICEF, indica que el crecimiento de las tasas de suicidio adolescente hasta el último trienio analizado (2014-2016) amerita la multiplicación de políticas públicas destinadas a su prevención.

También indica que es necesario implementar políticas públicas teniendo en cuenta no solo los lugares en los que por su concentración poblacional se dan la mayor cantidad de casos, sino también las pequeñas localidades en las que se ha producido una acumulación de casos.

El suicidio es un fenómeno que posee una connotación sexo-genérica diferencial: existe una mayor cantidad de decesos de varones que de mujeres. Por su parte, los datos sobre tentativas de suicidio muestran que las mujeres tienen más intentos que los varones.

Información para padres

Este listado de UNICEF detalla los tipos de problemáticas que influyen en las tentativas de suicidio adolescente:

Adolescentes que atravesaron situaciones de inexistencia o de pérdida de soportes, paliadas por adultos o instituciones que desempeñaron un rol protector.

1.1. Adolescentes con limitada contención familiar, con los que las instituciones

intervinientes cumplieron aunque sea parcialmente sus cometidos como

protectoras.

1.2. Adolescentes que sufrieron la pérdida de una relación afectiva que constituía

su principal soporte, con los que una figura adulta o las instituciones cumplieron luego un rol protector. Adolescentes que sufrieron o temen sufrir desfasajes entre sus expectativas y

sus logros, pero con los que una figura o las instituciones intervinientes cumplieron, aunque sea parcialmente sus cometidos como protectoras.

2.1. Adolescentes que experimentan una sensación de fracaso frente a sus

propias expectativas de logro y/o que consideran que no cumplen con las

expectativas de sus familias o de otras instituciones como los mandatos

religiosos, pero con los que las instituciones cumplieron, aunque sea parcialmente un rol protector.

2.2. Adolescentes que experimentan temor al fracaso frente a inminentes pruebas de paso a la juventud/adultez, por ejemplo, la terminación del secundario y el ingreso a estudios terciarios/universitarios o al mundo laboral, pero

con los que una figura o las instituciones cumplieron, aunque sea parcialmente un rol protector. Adolescentes que interiorizaron esquemas valorativos rígidos, que no admiten

ser confrontados por situaciones que implican valores contrarios, y por lo tanto

son vividas como hechos traumáticos no procesables, pero con los que las instituciones cumplieron, aunque sea parcialmente un rol protector. Adolescentes en los que existe un componente de enfermedad mental, con los

que las instituciones cumplieron, aunque sea parcialmente un rol protector.



El suicidio es un problema de salud mental que no debe considerarse un delito. El Código Penal de la Nación Argentina no califica al intento de quitarse la vida como delito. Por lo tanto, estas situaciones no deben denunciarse a la policía.

AYUDA

La pandemia que aún genera problemas en las comunidades mundiales ha generado un contexto muy negativo para este flagelo. Por ello a través de la línea de atención al suicida 0800.333.4884 de Salud Mental se puede abordar esta patología y ayudar a quienes lo necesiten. En caso de emergencia pueden llamar al 911 o al sistema público de Salud local.

Te invitamos a leer este importante documento AQUÍ