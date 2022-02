El hermano de Gastón contó detalles acerca del estado de salud de Gastón, quien hace algunos días recibió 5 puñaladas a la salida de un cumpleaños en Vista Flores, Tunuyán.

«Gastón ha despertado. Le ganó a la muerte. Dios hizo el milagro» dijo Daniel a Diario NDI. El día miércoles él ya había comentado algo sobre su estado de salud. «Buenas tardes a todos, Quería Informarles que Gaston Airoldi está evolucionando favorablemente, Gracias a todos por sus oraciones!!» decía Daniel, luego del estado crítico que tuvo que atravesar su hermano debido a las graves lesiones.

Además contó que hace algunas horas fue pasado a sala común bajo cuidados muy estrictos, por lo que no puede recibir visitas.

El joven se encuentra internado en el Hospital Scaravelli y fue intervenido quirúrgicamente luego de recibir 5 puñaladas a la salida de un cumpleaños en Vista Flores. Su hermano relata la evolución del estado de salud de Airoldi y además pide a las familias reflexionar sobre el nivel de violencia en los jóvenes.

«Gastón no merecía esto, no sólo quiero qué él que cometió el hecho vaya preso, sino también todos los que estaban con el ese día. Hoy en día la sociedad no opina, no dialoga, y me incluyo porque creemos que la vida nunca nos va a golpear, y es más fácil querer guardar silencio o tapar los hecho, ocultando la realidad», decía.

El hecho

Por el momento, se sabe que luego de dos allanamientos en el asentamiento Barandica del distrito tunuyanino, lograron detener al agresor de Gastón. Se trata de un hombre de 19 años de edad, oriundo de la zona. El hecho violento se dio en calle 25 de mayo y 20 de junio de Vista Flores a la salida de un cumpleaños. Allí una pelea terminó con Airoldi gravemente herido, con 5 puñaladas en el estómago, e internado en terapia intensiva.