Tunuyán: detuvieron a un hombre que trasladaba 30 metros de cable de cobre

Un hombre fue detenido durante la madrugada del viernes en Tunuyán, luego de que efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) lo encontraran trasladando 30 metros de cable de cobre pertenecientes a la empresa Movistar.

El procedimiento se llevó adelante en la intersección de las calles Lescour y Echevarría, donde los uniformados realizaban recorridos preventivos. Al advertir la situación, los policías iniciaron las averiguaciones correspondientes y lograron establecer la procedencia del material.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, se ordenó el secuestro del cable y la aprehensión del hombre, con intervención de la Oficina Fiscal Tunuyán-San Carlos. La causa quedó caratulada como hurto simple y el sospechoso fue puesto a disposición de la Justicia.