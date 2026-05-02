Tunuyán: detuvieron a un hombre por realizar maniobras peligrosas con su camioneta y negarse al test de alcoholemia

Un hombre de 37 años fue aprehendido en Tunuyán tras ser denunciado por realizar maniobras temerarias mientras conducía una camioneta a alta velocidad por Ruta Nacional 40. Al ser abordado por la Policía, se negó a identificarse y a realizarse el test de alcoholemia.

De acuerdo al reporte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 23.48 del viernes, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un conductor que circulaba de sur a norte por Ruta 40 realizando maniobras peligrosas. Ante este escenario, los uniformados se desplazaron y lograron interceptar al vehículo en inmediaciones de calles República del Líbano y San Martín.

Según informaron fuentes policiales, al momento de ser identificado el conductor se mostró ofuscado, se negó a aportar sus datos personales y aseguró no recordarlos. También rechazó someterse al dosaje de alcohol en sangre.

Ante esa situación, se dio intervención al Juzgado de Faltas de turno, que dispuso la aprehensión del hombre y su traslado a sede judicial por infracciones al artículo 67 bis de la Ley 9024. En tanto, la camioneta fue secuestrada por falta de documentación. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Tunuyán.