La investigación policial y del Ministerio Público Fiscal indicaría que el hombre habría cometido abuso sexual agravado por el acceso carnal de una menor de 13 años de edad en reiteradas ocasiones.

Este lunes, luego de diferentes averiguaciones y demarcación de domicilios, personal de la Unidad Investigativa de Tunuyán logró la detención de un hombre de 64 años de edad, oriundo de Los Sauces. El hombre domiciliado en calle Tabanera fue detenido y puesto a disposición de la justicia.

El hecho se encuentra en investigación y las pruebas indicarían que las vejaciones se cometían por lo menos desde hace dos años, cuando la joven tenía 11. El allanamiento que terminó con su detención también incluyó el secuestro de un teléfono celular, el cual servirá para aportar elementos contundentes a la causa.

Datos importantes a tener en cuenta sobre el abuso

¿Qué es el abuso sexual infantil? El abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor (un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro NNyA) o la gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeños también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias.

¿Qué es la Trata con fines de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes? es la explotación por un adulto de un niño, niña o adolescente, menor de 18 años, acompañada del pago en efectivo o en especie al niño, niña o adolescente, o a un tercero o terceros. Implica el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado -dentro del país, desde o hacia el exterior-, la acogida o la recepción de personas menores de 18 años, con fines de explotación sexual o laboral.

¿Qué es la Explotación sexual infantil? es la expresión correcta para describir un intercambio sexual de un niño con un adulto a cambio de dinero. Porque detrás de esta situación siempre existe otro adulto que incita u obliga al menor de edad a la acción para su provecho económico. (Fuente. Unicef)

Grooming: es la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño o niña mediante el uso de Internet. (Fuente: Unicef)

Pornografía infantil: incluye las actividades de producción, distribución, divulgación por cualquier medio, importación, exportación, oferta, venta o posesión de material en el que se utilice a una persona menor de dieciocho años o su imagen en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas o la representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales o eróticos. (Fuente: Unicef).

