Los mensajes de despedida se viralizaron en las redes sociales. Tienen que ver con el joven que murió en un accidente en calle Pellegrini y Francisco Delgado de Tunuyán, el cual se produjo cuando Agustín viajaba en moto y fue embestido por una camioneta perteneciente a la Municipalidad de Tunuyán.

«Aun no lo creo no lo quiero asimilar Dios consuele a su Familia a su madre y a su novia Camila, fuerza familia Ampuero. Agustín una gran persona humilde compañero servicial Hoy nos toca despedirte con un gran dolor. Gracias por tu amistad gracias por siempre estar para todos un gaucho con todas las palabras no te lo merecías danos la fuerza a todos los que te conocíamos para continuar. Hasta siempre amigo dios te tenga en su Santa Gloria» compartió Gachy Villafañe en Facebook . (Publicado el 19-08-2021).

El fatal accidente ocurrió este jueves por la mañana minutos antes de las 9 horas cuando una camioneta perteneciente a servicios públicos municipalidad de Tunuyán, circulaba por calle Pellegrini hacia el oeste y al llegar a la intersección con calle Francisco Delgado, por motivos que se investigan, chocó a la moto marca Zanella 150cc en la que viajaba Agustín. Él se dirigía por esta última arteria hacia el sur.

Lamentablemente, una hora después del choque autoridades de salud informaron que el joven no pudo superar las lesiones ocasionadas en el impacto y perdió la vida.

