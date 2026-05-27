Tunuyán: dejó la moto estacionada en la vereda y se la robaron

Una motocicleta fue robada durante la madrugada de este miércoles en Tunuyán. El hecho, ocurrido en el barrio Virgen del Rosario, está siendo investigado por la Policía, que intenta recuperar el rodado y dar con los autores.

De acuerdo al reporte policial, el hecho fue denunciado cerca de las 4:10, cuando la víctima, de 25 años, indicó que había dejado estacionada sobre la vereda una motocicleta Motomel 150 cc de color negro, que contaba con traba volante y escape deportivo.

Sin embargo, horas después, al salir nuevamente de la vivienda, se encontró con que le habían sustraído el rodado.

Tras la denuncia, tomó intervención la Oficina Fiscal de Tunuyán, que dispuso medidas de rigor y activó las investigaciones correspondientes intentar recuperar la motocicleta y dar con los autores del crimen.