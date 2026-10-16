Tunuyán: dejó la moto en la vereda y al salir a buscarla se la habían robado

En la madrugada de este viernes, personal de la Comisaría 15 dio lugar a una intervención por un robo en el centro del departamento de Tunuyán. Más específicamente sobre la calle Guisasola al 1000, a escasos metros de la esquina con calle Mitre.

Según informaron, un llamado al 911 ingresó denunciando que le habían sustraído una motocicleta en el casco céntrico. Ante esto, personal se trasladó al lugar y entrevistaron a la víctima, quien aseguró que su rodado estaba en la vereda y se lo llevaron.

Y es que, el joven había dejado su moto pasadas las 23 en la vereda con traba colocada y entre dos árboles frente a un comercio, pero nada impidió que desconocidos se la llevaran mientras este no se encontraba vigilando.

El hecho quedó en manos de la Oficina Fiscal y se comenzó una investigación para dar con el modelo Motomel Blitz 110 2025.