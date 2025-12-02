Tunuyán dará una importante capacitación sobre los Hitos Sanmartinianos en el Valle de Uco

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Turismo, junto a la Asociación Sanmartiniana en el Valle de Uco, llevará a cabo una capacitación sobre los «Hitos Sanmartinianos en el Valle de Uco». Esta propuesta busca enseñar sobre la historia del General San Martín en nuestra región.

La capacitación está dirigida a prestadores turísticos, estudiantes y profesionales de la carrera de turismo y público en general que quiera profundizar en este conocimiento. La jornada se llevará a cabo el próximo 05 de diciembre, de 17:00 a 20:00 horas, en el Centro de Congresos y Exposición Carlos Alonso, ubicado en Alem 715.

Para participar, los interesados deben inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/Qjr1YGYY5bLsxN6z8 o comunicarse al 2622413102 ante cualquier duda.

Durante el evento, el reconocido profesor e historiador Alberto Piateli será el encargado de desentrañar la faceta de don José de San Martín como Gobernador de Cuyo en nuestra zona, destacando los hitos fundamentales de su gestión y el proceso de preparación del Ejército de los Andes. Su exposición ofrecerá una perspectiva profunda sobre la visión estratégica y el liderazgo del Libertador en la región, cimentando las bases de la gesta independentista.

A su vez, el profesor Germán Miranda presentará los hallazgos de una investigación sobre otro de los hitos sanmartinianos en el Valle de Uco: la Posta de la Estaca en Tupungato. En este segmento, se detallará la participación de la familia Correa del Saa y la ubicación estratégica de este punto histórico en el distrito de Zapata, sobre la Ruta Nacional 40.

Conocer la historia de San Martín en la región es un ejercicio de memoria, y una conexión profunda con los cimientos de nuestra identidad. Su paso por estas tierras, estratégico para la gesta libertadora, dejó un legado de esfuerzo, visión y liderazgo que sigue inspirando. Para el Valle de Uco, esta figura representa un héroe nacional, pilar fundamental en la construcción de nuestra cultura y patrimonio.