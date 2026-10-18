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Tunuyán dará una charla sobre la prevención del cáncer de mama: cómo podes participar

Con el mensaje “Siempre podés cuidarte”, la Dirección de Desarrollo Humano y Salud invita a los vecinos a sumarse a esta jornada y a compartir la convocatoria para que la información llegue a más personas.

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Salud, invita a participar de una charla-taller sobre prevención del cáncer de mama.

Bajo el lema “Siempre podés cuidarte”, la actividad se realizará el próximo 19 de octubre en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso. Se ofrecerán dos horarios de participación: a las 9 y a las 11:30.

La propuesta se enmarca en las acciones de concientización que se desarrollan durante octubre y busca acercar información sobre el cuidado de la salud mamaria. Durante el encuentro se abordarán la prevención del cáncer de mama, los factores de riesgo y el autoexamen mamario.

A través de estas iniciativas, se promueven espacios de información y aprendizaje para que más personas puedan conocer y conversar sobre el cuidado de su salud.

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