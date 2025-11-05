Search
formación

Tunuyán dará el curso de Manipulación de Alimentos en tres puntos del departamento

En todos los casos, los interesados a participar deben asistir con fotocopia de DNI al momento de la inscripción.

La Municipalidad de Tunuyán continúa fortaleciendo la formación en buenas prácticas de higiene y seguridad alimentaria. Durante noviembre se dictarán tres nuevas ediciones del curso de Manipulación Segura de Alimentos en distintas partes del departamento.

El objetivo es garantizar una capacitación accesible a todos los vecinos y trabajadores del rubro gastronómico.

El programa, impulsado por la Dirección de Inspección General, brinda las herramientas necesarias para prevenir enfermedades de transmisión alimentaria y promover la inocuidad en la cadena de elaboración, distribución y consumo de alimentos. La propuesta está destinada a emprendedores, manipuladores, comerciantes y público en general.

Fechas y lugares de cursado

  • Vista Flores: los días 6 y 13 de noviembre, de 09:00 a 12:30 h, en la Biblioteca Popular (9 de Julio s/n, costado Este). Inscripciones presenciales en la Delegación Municipal (calles José Hernández y Tte. Ibáñez).
  • Los Sauces: los días 11 y 18 de noviembre, de 09:00 a 12:30 h, en la Delegación Municipal (calle Jorge Martínez s/n). Inscripciones presenciales en el mismo lugar.
  • Colonia Las Rosas: los días 20 y 27 de noviembre, de 09:00 a 12:30 h, en calle San Juan s/n (detrás del polideportivo). Inscripciones presenciales en la Delegación Municipal de Plaza Rosa Mística.

Por: Redacción NDI

