Tunuyán dará el curso de Manipulación de Alimentos en tres puntos del departamento

La Municipalidad de Tunuyán continúa fortaleciendo la formación en buenas prácticas de higiene y seguridad alimentaria. Durante noviembre se dictarán tres nuevas ediciones del curso de Manipulación Segura de Alimentos en distintas partes del departamento.

El objetivo es garantizar una capacitación accesible a todos los vecinos y trabajadores del rubro gastronómico.

El programa, impulsado por la Dirección de Inspección General, brinda las herramientas necesarias para prevenir enfermedades de transmisión alimentaria y promover la inocuidad en la cadena de elaboración, distribución y consumo de alimentos. La propuesta está destinada a emprendedores, manipuladores, comerciantes y público en general.

Fechas y lugares de cursado