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flora y fauna

Tunuyán dará capacitaciones ambientales a establecimientos educativos: cómo participar

La Municipalidad busca dar una opción de aprendizaje en el Parque de La Lombardía y los interesados podrán inscribirme en un formulario

La Municipalidad de Tunuyán a través de la Dirección de Ambiente, invita a docentes y estudiantes del departamento a participar de una propuesta formativa centrada en el Sendero Interpretativo del sector “Bio Río”. Ubicado en el Parque de La Lombardía, el espacio está especialmente diseñado para el aprendizaje en contacto directo con la naturaleza.

La capacitación abordará contenidos vinculados a la flora y fauna nativa, promoviendo herramientas para su enseñanza y fortaleciendo la valoración de la biodiversidad local en el ámbito educativo. Está orientada especialmente a quienes trabajan con temáticas ambientales, animales y plantas, y buscan incorporar nuevas experiencias pedagógicas.

“Bio Río” es un espacio ambiental abierto al público que permite conocer, interpretar y reflexionar sobre la riqueza natural de nuestro entorno, favoreciendo la educación ambiental y el compromiso con su conservación.

Inscribite a través del formulario https://forms.gle/hPV335cTBg1bpCGm9 y sé parte de esta experiencia educativa. Sumate, capacítate y potencia tu mirada ambiental en el aula.

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