Tunuyán creó un canal de WhatsApp para difundir las ofertas laborales en el departamento

Esta herramienta forma parte de las acciones que el municipio impulsa para fortalecer el acceso al empleo y promover el desarrollo local.

La Dirección de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Tunuyán, a través de su Oficina de Empleo, habilitó un nuevo canal de WhatsApp para que las personas interesadas en conseguir trabajo puedan acceder de forma rápida y directa a las ofertas laborales disponibles.

El canal se denomina BOLSA DE TRABAJO – Municipalidad de Tunuyán y está destinado a facilitar la comunicación entre quienes buscan empleo y las oportunidades que se generan en el departamento. Allí se publicarán regularmente las vacantes activas, junto con los requisitos y formas de contacto.

Hasta el momento, las ofertas vigentes incluyen: Operario de depósito.  Operario instalador de riego.  Personal técnico.  Oficial Albañil.  Mozo/a Bilingüe.  Bellboy. Tractorista y Recepcionista.

Para conocer más detalles y recibir actualizaciones, se invita a la comunidad a seguir el canal de WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029VbBxGbT4yltHOBkzkN0H.  Es gratuito, abierto y pensado para acompañar a quienes están en búsqueda laboral.

