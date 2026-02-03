Tunuyán coronó a Agustina Giacomelli Pedrosa como nueva reina departamental de la Vendimia

La noche del lunes 2 de febrero va a ser una que muchos tunuyaninos no van a poder olvidar, y es que tras la bendición de los frutos de la mano del intendente Emir Andraos y del show Vendimia A Través del Tiempo, el departamento eligió a su nueva soberana.

Con más de 50 votos, Agustina Giacomelli Pedrosa fue elegida como la nueva reina de la Vendimia en Tunuyán y representará al departamento en la fiesta nacional que se realiza en el Teatro Griego Frank Romero Day. La joven fue la candidata N°11 en representación de FM Zeta y dejó una sensación de satisfacción general entre el público.

Agustina no estará sola, sino que la acompañara la que fue candidata N°4 por el distrito de Vista Flores, estamos hablando de Pilar Serrani, quien quedó en como virreina de la Vendimia y tendrá el trabajo de ayudar a la reina en este largo año de trabajo.

Pasando a lo que son las nuevas soberanas de Tonada, se coronó a Jazmín Riveros Montivero como la nueva reina de la Tonada. Joven que llegó ahí siendo la candidata N°8 representando a la Unión Vecina Antonio Scaravelli.

Finalmente, Jaz siempre estará junto a la candidata N°6, quien representó a Los Chacayes. Se trata de Josefina Janin Cantalejos que se quedó como virreina de la Tonada en el departamento de Tunuyán.