Tunuyán confirmó el cronograma de la Garrafa Social para esta semana

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Desarrollo Social, informó el cronograma de la Garrafa Social para esta semana, acercando un recurso esencial a los hogares del departamento.

Miércoles 12 de agosto:

CIC El Algarrobo – 17:00 horas

CIC Las Pintadas – 17:00 horas

Jueves 13 de agosto:

Vista Flores – Polideportivo – 17:00 horas

B° Urquiza – Calle Chacabuco y Esquiú – 17:00 horas

Los requisitos para acceder al beneficio son: Presentar Ficha APROS activa y en caso de no contar con la ficha activa, presentar DNI del grupo familiar.