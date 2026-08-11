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Tunuyán confirmó el cronograma de la Garrafa Social para esta semana

Cada operativo acerca soluciones concretas a las familias, reforzando la presencia del municipio en cada distrito y ofreciendo un alivio frente a la demanda energética del invierno.

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Desarrollo Social, informó el cronograma de la Garrafa Social para esta semana, acercando un recurso esencial a los hogares del departamento.

Miércoles 12 de agosto:

  • CIC El Algarrobo – 17:00 horas
  • CIC Las Pintadas – 17:00 horas

Jueves 13 de agosto:

  • Vista Flores – Polideportivo – 17:00 horas
  • B° Urquiza – Calle Chacabuco y Esquiú – 17:00 horas

Los requisitos para acceder al beneficio son: Presentar Ficha APROS activa y en caso de no contar con la ficha activa, presentar DNI del grupo familiar.

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