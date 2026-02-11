Tunuyán: confirmaron la prisión preventiva para los agresores de Jesús Moyano a la salida del boliche Colombia

A casi tres meses de la agresión sufrida por Jesús Moyano (37) a la salida del boliche “Colombia”, en Colonia Las Rosas -en Tunuyán– el Tribunal Penal Colegiado 2 resolvió confirmar la prisión preventiva de Francisco Ramírez Miranda y Francisco Cuello Obredor luego de haber rechazado los recursos de apelación presentados por las defensas. De este modo, se mantiene la medida dispuesta en primera instancia.

Cabe recordar que la prisión preventiva había sido dictada originalmente por el juez Fernando Ugarte y quedó bajo revisión luego de los planteos defensivos. Sin embargo, pese a los intentos de los abogados de los acusados, el juez Horacio Cadile dispuso no hacer lugar a las apelaciones y ordenó que la causa continúe “según su estado”.

La confirmación de la medida llegó por intermedio del abogado Fernando Juri, quien integra la querella junto a Alejandro Aruani. Según explicó el letrado, tras la audiencia realizada en diciembre y un cuarto intermedio durante el receso judicial, el juez Cadile rechazó los argumentos de las defensas y convalidó en su totalidad lo resuelto por el juez Ugarte. “Seguimos en prisión preventiva porque hay riesgo procesal y entorpecimiento probatorio”, señaló.

Desde la querella indicaron que aún restan producirse medidas probatorias y que, una vez completadas, el fiscal podría avanzar con la elevación de la causa a juicio. “Faltan algunas pruebas que se van a producir y prontamente se elevará la causa a juicio”, sostuvo Juri, al referirse a los próximos pasos del expediente.

El estado de salud de Jesús Moyano

Según contó Elizabeth Moyano, hermana de la víctima, Jesús presenta evolución favorable tras la craneotomía de urgencia a la que fue sometido el mismo día del ataque, y señaló que el joven continúa con controles médicos.

En ese sentido, remarcó que el agredido no recuerda lo sucedido aquella noche debido a un cuadro de estrés postraumático, lo que le impide prestar declaración.