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Tunuyán: conducía ebrio, impactó contra una acequia y terminó dentro de un lote baldío

El siniestro se produjo durante la madrugada de este domingo en la intersección de calles Democracia y Sáenz Peña.

Un hombre de 27 años protagonizó un accidente vial en Tunuyán durante la madrugada de este domingo al impactar contra una acequia y terminar dentro de un lote baldío. El sujeto conducía bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo al reporte policial, el hecho se produjo cerca de las 5:50 en la intersección de calles Democracia y Sáenz Peña.

Según la reconstrucción del hecho, el hombre circulaba a bordo de un Fiat Spazio por calle Sáenz Peña de norte a sur y al llegar al cruce con Democracia perdió el dominio del rodado, lo que provocó que impactase contra una acequia y terminase en el interior de un lote baldío.

El personal policial le realizó el dosaje de alcohol en sangre, el cual arrojó que el hombre circulaba con 2,36 gramos por litro, muy por encima del límite permitido.

Cabe destacar que, pese a la violencia del impacto, el hombre no presentó lesiones.

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