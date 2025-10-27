Tunuyán: con un resultado histórico de la oposición, estos son los nuevos concejales electos

En estas elecciones legislativas 2025, Tunuyán renovó la mitad de su Concejo Deliberante, tal como establece la Ley Orgánica de Municipalidades N° 1079 y la Constitución de Mendoza, que determinan la renovación de cinco bancas cada dos años, mientras las restantes cinco continúan en funciones hasta 2027. En esta oportunidad, se ponían en juego tres bancas del bloque peronista (PJ) y dos de Cambia Mendoza.

Con el 95 % de las mesas escrutadas, los resultados provisorios confirmaron una amplia victoria de la Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, que logró quedarse con tres de las cinco bancas en disputa. En tanto, Fuerza Justicialista Mendoza retuvo las dos restantes, mientras que el resto de las fuerzas políticas no alcanzó el porcentaje necesario para acceder a representación.

Los nuevos representantes

Por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza ingresarán Diego Olaiz, Teresa Endrizzi y “Marita” Bustamante, mientras que por el Frente Justicialista Mendoza lo harán Rodrigo López y Soledad Calatayud.

El resultado marca un cambio en el equilibrio político del Concejo Deliberante, ya que la alianza oficialista consolida una fuerte presencia en el HCD y el peronismo logra conservar presencia, pero con menor peso legislativo. Este escenario reconfigura las correlaciones de fuerza dentro del cuerpo, que hasta ahora contaba con seis concejales del PJ y cuatro de Cambia Mendoza.

A nivel provincial, Mendoza renovó cinco bancas en la Cámara de Diputados nacional y un total de 43 legisladores provinciales. El escrutinio provisorio muestra también una ventaja contundente de la alianza oficialista, que se impuso en la mayoría de los departamentos, incluyendo Tunuyán, donde superó el 51 % de los votos.

La tendencia se replica a nivel nacional, con un crecimiento sostenido de La Libertad Avanza y sus aliados, lo que consolida un nuevo escenario político en Mendoza y en gran parte del país.