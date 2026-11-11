Tunuyán: cómo decidió homenajear el municipio al primer arquitecto del departamento

La Municipalidad de Tunuyán, junto al Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA), Delegación Valle de Uco, invita a la comunidad a participar de la inauguración de la muestra «Retrospectiva Arquitecto Armani: Una mirada a su obra en Tunuyán».

Esto será un reconocimiento a la trayectoria y al legado del arquitecto Fernando Armani, considerado el primer arquitecto del departamento. La actividad se realizará el próximo viernes 13 de noviembre, a las 19.30 horas, en el Centro de Congresos y Exposiciones «Carlos Alonso». La propuesta ofrecerá un recorrido por las obras y proyectos que marcaron gran parte del desarrollo urbano local.

Con 84 años y una vocación que permanece intacta, Fernando Armani continúa ejerciendo la profesión que abrazó hace décadas. A lo largo de su extensa carrera, acompañó el crecimiento de Tunuyán desde distintos ámbitos, tanto en el ejercicio privado como en la función pública, ya que se desempeñó más de 15 años como director de Obras públicas y privadas del municipio departamental, convirtiéndose en una figura clave para comprender la transformación del departamento.

Muchas de las obras que hoy forman parte de la vida cotidiana de los tunuyaninos llevan la impronta de Fernando Armani. Entre sus trabajos más representativos se encuentran el diseño y la dirección de la Terminal de Ómnibus de Tunuyán, la dirección de la construcción del edificio municipal y del Polideportivo Central, además del diseño y construcción del Barrio Pircas I y numerosas viviendas familiares distribuidas en distintos puntos del departamento.

Su aporte también quedó reflejado en la gestión pública. Durante quince años se desempeñó como director de Obras Públicas y Privadas de la Municipalidad de Tunuyán, desde donde participó en proyectos fundamentales para la planificación y el crecimiento de la ciudad.