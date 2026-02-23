Tunuyán: cómo acceder a la condonación de deudas que aprobó el municipio

A través de la resolución 3.354, la Municipalidad de Tunuyán oficializó una normativa que busca aliviar la carga económica de los vecinos en situación de vulnerabilidad. Se trata de un sistema de condonación de deudas destinado a quienes presenten dificultades para estar al día con las Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz.

¿Quiénes pueden acceder?

El beneficio está dirigido a todos los contribuyentes que registren mora en sus tasas municipales, pero no es de aplicación automática. Para acceder, se realizará una evaluación socioeconómica del solicitante para verificar que cumpla con los requisitos mínimos de necesidad.

Detalles de la medida

La resolución establece criterios de flexibilidad para que el municipio pueda analizar caso por caso:

Alcance : La condonación puede ser total o parcial.

La condonación puede ser total o parcial. Criterios de evaluación: Se tendrá en cuenta la situación económica del vecino, la antigüedad de la deuda y la voluntad de pago demostrada.

Aplicación: El beneficio se expresará en periodos bimestrales o anuales, según la situación particular.

Fechas límite y vigencia

Es importante que los interesados gestionen el trámite con antelación. La fecha máxima para presentar las solicitudes y la documentación respaldatoria es el 30 de octubre de cada año.

Las solicitudes para poder ser tratadas deberán contar como mínimo, con la siguiente documentación respaldatoria:

a) Informe socioeconómico emitido por la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Tunuyán.

b) Detalle de la deuda Actualizada.

c) Certificado de la Dirección de Registros Públicos de la Provincia y/o constancia del Instituto Provincial de la Vivienda, donde conste que el inmueble objeto del pedido de condonación de deuda, es el único bien inmueble del solicitante, y que su cónyuge no posee bienes inmuebles a su nombre.

d) Nómina de las personas mayores de edad que habiten en el inmueble, donde conste Nombre y Apellido, Nro. de Documento de identidad, actividad e ingresos mensuales.

e) En caso de titular fallecido, declaratoria de herederos y/o constancia de inicio de juicio sucesorio.

f) Comprobante o Certificado de ingresos emitidos por autoridad competente del grupo familiar que habita en la vivienda.

g) Declaración Jurada de los ingresos del grupo familiar que habita en la vivienda.