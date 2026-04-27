Tunuyán: circulaban en una moto robada, intentaron huir de la Policía pero fueron detenidos

La Policía detuvo a dos jóvenes en Tunuyán tras constatar que circulaban con una motocicleta robada. El hecho se produjo durante la madrugada de este lunes, cuando los motociclistas intentaron huir al notar la presencia de los uniformados.

Según el reporte policial, el procedimiento tuvo lugar alrededor de las 2:35 en la intersección de Ruta 92 y calle Tabanera, en Colonia Las Rosas, cuando efectivos de Cuerpos Especiales observaron una Yamaha FZ en movimiento con dos ocupantes.

Al advertir la presencia policial, los sujetos intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados y aprehendidos en el lugar.

Tras verificar los datos del rodado a través del sistema del CEO, se constató que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente por un hecho de hurto agravado.

Por disposición de la ayudante fiscal interviniente, se ordenó la aprehensión de los dos jóvenes, de 22 y 18 años, y el secuestro del vehículo, en el marco de la causa.