Tunuyán celebró el Día Mundial de la Salud ccon actividades recreativas e informativas

Este martes 7 de abril, en el marco del Día Mundial de la Salud, La Municipalidad de Tunuyán a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Salud llevó a cabo una jornada especial con actividades recreativas e informativas bajo el lema propuesto por la OMS: “Juntos por la Salud«. El objetivo fue promover hábitos saludables y generar conciencia sobre la importancia del cuidado integral. Vecinos e instituciones educativas participaron de la propuesta, consolidando al departamento como un espacio de encuentro y reflexión.

El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Congresos y Exposiciones y en el hall del Auditorio Municipal Dr. Jorge Raúl Silvano, con propuestas abiertas y gratuitas bajo una clara política pública de concientización. Participaron activamente distintas instituciones educativas del departamento, entre ellas los CENS y CEBJA. Además, diversas áreas municipales acompañaron la jornada con stands informativos y recreativos, entre ellas Desarrollo Humano y Salud, Gestión Social, Área de la Mujer, Deportes e Inspección, generando un valioso espacio de intercambio y concientización.

La programación incluyó espacios de información, dinámicas participativas y actividades recreativas pensadas para acercar la temática de la salud de forma accesible. Como reconocimiento a las instituciones participantes, se realizó la entrega de certificados de asistencia y un botiquín a cada una de ellas. Asimismo, se llevaron a cabo sorteos de tensiómetros entre los presentes, reforzando el mensaje de prevención y cuidado de la salud.

Al respecto, la Lic. Carina Muñoz, desde la Dirección de Desarrollo Humano y Salud, destacó: “La iniciativa nuscó brindar un espacio especial para acercar a la comunidad consejos y actividades destinadas a la comunidad en general. Estamos muy contentos por la convocatoria y destacamos que es un día importante para que todos podamos ocuparnos de nuestra salud”.

Por su parte, desde el ámbito educativo, una de las referentes institucionales señaló: “Estas jornadas fortalecen el vínculo entre la escuela y la comunidad. Es muy valioso que los estudiantes puedan aprender sobre salud de manera práctica y participar en actividades que promueven el autocuidado”.