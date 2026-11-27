En el marco de los festejos por el 146.º aniversario del departamento, la Municipalidad de Tunuyán invita a vecinos y turistas a participar de una jornada especial para celebrar la remodelación de la avenida Carlos Pellegrini.

El encuentro tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, desde las 19, en el tramo comprendido entre avenida General San Martín y calle Roque Sáenz Peña, con propuestas artísticas, deportivas y recreativas para toda la familia.

La actividad contará con sorteos, música a cargo de un DJ, una demostración artística de la Escuela Skené, la presentación en vivo de la banda Staff y una exhibición deportiva de ABC. También habrá promociones comerciales y otras sorpresas para quienes se acerquen a recorrer y disfrutar de este sector renovado de la ciudad.

Una obra que acompaña el crecimiento comercial

La remodelación de avenida Carlos Pellegrini forma parte de las intervenciones impulsadas por la gestión del intendente Emir Andraos para mejorar los espacios públicos, fortalecer la infraestructura urbana y acompañar el desarrollo económico del departamento.

La obra comprende las dos primeras cuadras de la avenida, desde San Martín hasta Roque Sáenz Peña, un sector de relevancia para la actividad comercial y la circulación cotidiana. La propuesta busca optimizar sus condiciones de funcionalidad, seguridad y calidad urbana, además de generar un entorno más atractivo para comerciantes, emprendedores, vecinos y visitantes.

La iniciativa también contempla una mirada vinculada al turismo y al embellecimiento urbano. La avenida constituye uno de los recorridos que conectan distintos sectores de la ciudad y forma parte de los circuitos de circulación de quienes visitan el departamento. Por ello, su puesta en valor busca mejorar la experiencia de quienes transitan por la zona y fortalecer su identidad comercial.

Los trabajos y las mejoras realizadas

La intervención es ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas y Privadas, a cargo del ingeniero José Valerio Romanini, junto con la Dirección de Arquitectura, conducida por el arquitecto Juan José de Haro.

Entre las principales tareas llevadas a cabo se encuentra la reparación y reacondicionamiento de los pórticos de acceso, mediante la incorporación de nuevas estructuras metálicas y trabajos de terminación sobre sus columnas. También se proyectó la renovación de los canteros centrales del boulevard, con estructuras metálicas aterrazadas, vegetación y granza, para mejorar su disposición paisajística.

En materia de iluminación, se incorporanron nuevas farolas LED tipo hongo de 100 watts, que permiten optimizar la visibilidad y las condiciones de seguridad durante la noche. A esto se suma la colocación de bolardos para delimitar sectores y ordenar la circulación peatonal y vehicular, junto con trabajos de pintura en sendas peatonales, cordones y canteros.

El proyecto incluye además la renovación del mobiliario urbano, con la incorporación de bancos de hormigón armado, la recuperación de los cestos de residuos existentes y el reacondicionamiento de los bancos de los decks. Estos últimos también reciben nuevas maderas de eucalipto con terminación en barniz color teka, además de modificaciones en su extensión para optimizar la distribución del espacio.