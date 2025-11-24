Tunuyán celebra su aniversario: 145 años de historia, cultura y raíces en el corazón del Valle de Uco

Si recapitulamos en la historia mendocina, Tunuyán se constituyó oficialmente como un departamento el 25 de noviembre de 1880, cuando la Cámara Legislativa de la provincia sancionó la ley que le dio su nombre y autonomía administrativa. Esta fecha marcó el inicio de una pequeña comunidad con identidad propia que, a lo largo de los años, construyó su historia sobre el agua del río Tunuyán y la vocación agrícola.

Hoy, con el motivo de celebrar esta ciudad que tanto ha crecido, te traemos un poco de historia sobre la emblemática ciudad del agua.

La calle San Martín de Tunuyán en pleno desfile, hace medio siglo atrás.

Según datos del censo, la ciudad de Tunuyán tiene aproximadamente 49.132 habitantes. El departamento (que además de la ciudad incluye distritos como Los Árboles, Colonia Las Rosas, El Totoral y Vista Flores) se extiende por una superficie de más de 3.300 km². A sus habitantes se los denomina «tunuyanenses» o, más coloquialmente y cómo la mayoría a escuchado, «tunuyaninos».



Tunuyán forma parte, junto con los departamentos de Tupungato y San Carlos, de la icónica región vitivinícola del Valle de Uco. Este valle es reconocido por su producción de vinos de alta gama, gracias a su clima, su altura y la calidad de sus suelos. Las viñas conviven con frutales como duraznos, nueces y manzanas, que forman parte del paisaje productivo local.

La identidad cultural

Tunuyán no sólo se destaca por su producción agrícola: es un epicentro de tradiciones culturales. Aquí se celebra el reconocido Festival Nacional de la Tonada, un evento folklórico con más de cinco décadas de historia que reúne canto cuyano, artistas locales y visitantes en el Anfiteatro Municipal de la ciudad (antes se realizaba en el Manzano). Además, su Manzano Histórico (un punto emblemático al pie de la montaña). Esta locación recuerda con orgullo el pasado y ofrece un paisaje turístico muy atractivo.

Para su 145° aniversario, Tunuyán organizó un cronograma con actividades culturales, deportivas y comunitarias. Entre los hitos de años anteriores se destacan desfiles cívico-militares, espectáculos artísticos, cabalgatas y fuegos artificiales. En la celebración de los 144 años, por ejemplo, más de 15.000 personas se reunieron en el Parque La Estación para vivir dos noches de música, danzas y emoción.