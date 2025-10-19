Search
Tunuyán: cayó nuevamente un vendedor de drogas, a cuatro meses de su última detención

Un reincidente fue detenido en Tunuyán por la comercialización de estupefacientes en la zona de los distritos

nDurante la jornada del sábado, personal de Lucha contra el Narcotráfico realizó un allanamiento en el departamento de Tunuyán. Y es que, siendo las 15:40 los efectivos arribaron a un domicilio de la Calle San Juan s/n del distrito de Colonia Las Rosas.

En el lugar lograron detener a un hombre identificado como Antonio Silvestre alias “Pachelo”. A quien lo habían allanado cuatro meses antes en la misma ubicación y, también, había sido aprehendido por las autoridades por el mismo delito.

En el lugar, los efectivos encontraron envoltorios de cocaína, envoltorios y cigarrillos de marihuana, un teléfono celular y más de 900 mil pesos en efectivo. Elementos que fueron secuestrados y quedaron alojados en la dependencia policial correspondiente.

El detenido, por su parte, fue trasladado a la Comisaría 65 de Vista Flores hasta que pueda ser llevado a la Unidad de Detención N°32.

