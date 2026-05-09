Tunuyán: caminaban con un objeto de dudosa procedencia, lo tiraron al ser interceptados por la Policía y terminaron detenidos

Dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este sábado en Tunuyán tras ser detectados por cámaras de seguridad mientras trasladaban una bordeadora de dudosa procedencia.

De acuerdo al reporte policial, el hecho ocurrió cerca de las 2:20 en inmediaciones de calles Francisco Delgado y La Pampa, cuando operadores del Centro de Inteligencia Operativa (CIO) advirtieron a dos sujetos en actitud sospechosa que se desplazaban hacia el sur con una bordeadora.

Ante esta situación, personal policial se desplazó hasta la zona y logró interceptar a los sospechosos, dos hombres de 34 y 36 años. Según informaron los uniformados, al ser identificados ambos manifestaron desconocer la procedencia de la bordeadora y abandonaron el elemento en la vía pública.

Por disposición judicial, los dos hombres fueron trasladados a sede policial y se procedió al secuestro de la bordeadora para avanzar con la investigación.