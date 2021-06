Efectivos policiales informaron que este martes por la madrugada familiares de Ceferino deunciaron que él no regresó a su casa.

La información se conoció por la madrugada, alrededor de las 02:00 hs cuando denunciaron que Ceferino Martin Doria, no volvió a su casa. El hombre tiene 41 años de edad, vive en Tunuyán, y es muy conocido en el departamento. Aparentemente se retiró y no llego a su domicilio según contó su padre, Luis Doria, de 69 años de edad.

Cualquier información comunicarse al 911 o comisaría 15 Tunuyán. Se instruye Expediente en Av. Paradero con intervención de Oficina Fiscal de Comisaría 15°.

Información actualizada: encontraron a Ceferino Doria

Recomendaciones del Ministerio de Seguridad

Como indica el Ministerio de Seguridad de la Nación, si alguien de la familia desaparece, se debe hacer la denuncia de manera inmediata en la comisaría más cercana. No hay que esperar que pase un tiempo mínimo, y la comisaría está obligada a tomar la denuncia.

Algunos consejos que ofrece la cartera de seguridad:

– Comunicate con su entorno cercano (amigos, compañeros de escuela o de trabajo, etc) e informá sus datos a la autoridad a cargo de la investigación.

-No uses los teléfonos que la persona pueda saber de memoria, por si intenta llamar.

-Toda información que llegue a tu conocimiento, comunicala a la policía o al fiscal.

-Si difundís la búsqueda en redes sociales, te recomendamos que solo informes el teléfono de contacto de la comisaría interviniente o el que los investigadores te propongan.

Si la persona aparece, acompañala a la comisaría para dejar sin efecto la búsqueda.

Tunuyán: el curso de manejo para mujeres es todo un éxito