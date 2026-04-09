Tunuyán avanza con las obras de asfalto para conectar Colonia Las Rosas y La Pintada

Comenzó la nueva obra de pavimentación en el distrito de Colonia Las Rosas. La misma es la materialización del convenio de trabajo entre la Municipalidad de Tunuyán, el Gobierno de Mendoza y la Dirección Provincial de Vialidad. La intervención comenzó sobre calle Quintana, en un tramo de 1.800 metros que conecta Colonia Las Rosas con La Pintada. Y prevé una segunda etapa sobre calle La Puntilla, con otros 800 metros lineales.

Esta intervención forma parte de un acuerdo firmado en septiembre de 2025 entre el Municipio de Tunuyán y el Gobierno de Mendoza para avanzar con cinco obras de asfalto en el departamento. El plan incluyó arterias de jurisdicción municipal y provincial, entre ellas Quintana, La Puntilla, un tramo de la vieja Ruta 40, Santillán y Calderón.

Durante la recorrida por la zona, el intendente Emir Andraos destacó que se trata de una obra significativa por su impacto en la circulación y por el modo en que fue gestionada. Según expresó, el acuerdo contempla aportes compartidos entre la Provincia y el Municipio, mientras que la ejecución está a cargo de Vialidad Provincial. En esa línea, remarcó que la arteria intervenida tiene importancia productiva como así también urbana, por el crecimiento poblacional que ha tenido ese sector del departamento.

El secretario Romanini agregó que, una vez finalizado este tramo, los trabajos continuarán en calle La Puntilla bajo la misma modalidad. De este modo, el municipio busca avanzar en la mejora de caminos que resultan clave para la vinculación entre distritos y para la circulación diaria de vecinos y productores.

La obra se enmarca en una estrategia de intervención gradual sobre calles consideradas prioritarias para el departamento. En ese contexto, el Intendente reconoció que aún quedan numerosos sectores por atender, pero sostuvo que el objetivo es continuar sumando soluciones en función de las posibilidades presupuestarias y del trabajo coordinado con otros niveles del Estado.