Tunuyán: atropellaron a un ciclista menor de edad y quedó internado por TEC grave

Durante la noche del domingo, pasadas las 21, personal de la Policía de Mendoza tuvo que intervenir en un accidente vial grave dentro del departamento de Tunuyán; específicamente sobre la calle Tabanera en el distrito de Colonia Las Rosas.

Allí, un joven ciclista de 16 años estaba circulando junto a dos menores de 15 y 17 en dirección oeste a este, cuando uno de este hizo una maniobra zigzagueante dentro de la calzada y terminó siendo embestido por un Ford Focus.

Ante esto el joven cayó fuertemente contra el pavimente y fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes lo diagnosticaron con politraumatismos y lo trasladaron al hospital Antonio J. Scaravelli.

Ya en el nosocomio, el menor siguió siendo observado por los médicos y terminó recibiendo el diagnostico de traumatismo encéfalo craneano grave, por lo que quedó internado y ahora están a la espera de sus avances de salud.

Se confirmó que el conductor del auto no tenía alcohol en sangre.