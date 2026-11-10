Tunuyán anunció una nueva edición de Cultura Joven para que chicos de primaria muestren sus talentos

El encuentro se realizará los días 11, 12 y 13 de noviembre en el Auditorio Municipal Jorge Raúl Silvano. Participarán alumnos de 6.º y 7.º grado de las 32 escuelas primarias del departamento, con propuestas de distintas disciplinas artísticas. La entrada será libre y gratuita.

La Municipalidad de Tunuyán prepara una nueva edición de Cultura Joven, una propuesta que desde 2017 genera espacios para que niños y niñas compartan sus talentos, expresiones y producciones artísticas. La iniciativa, impulsada por la Dirección de Cultura, a cargo de Sebastián Garay, convoca cada año a las instituciones educativas del departamento.

Durante las tres jornadas, el escenario del Auditorio Municipal Jorge Raúl Silvano recibirá a estudiantes de 6.º y 7.º grado, quienes participarán con presentaciones de danza, música, teatro, canto, monólogos, letras, artes plásticas, artes visuales, producciones audiovisuales y murgas, entre otras expresiones.

En esta edición, la propuesta pone el acento en el encuentro cultural y deja en segundo plano la competencia. De esta manera, cada participante recibirá un trofeo de reconocimiento por su participación en las distintas categorías, con el objetivo de valorar el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de los estudiantes.

Las actividades comenzarán el miércoles 11 de noviembre, con dos jornadas: por la mañana, desde las 9 h, y por la tarde, desde las 14.30 h. En tanto, el jueves 12 y el viernes 13 las presentaciones se desarrollarán durante el turno mañana, a partir de las 9 h.