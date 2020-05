Por Gastón Ureta Muñoz

Desde hace unos meses, en nuestro país, y en todo el mundo estamos viviendo un momento histórico, ya que, una cuarentena en mi generación no es para nada común. Se nos ha pedido quedarnos en casa, tomar distancia entre nosotros, eso es muy atípico para los argentinos, ya que, nos encanta abrazar, dar un buen apretón de manos mirándonos a los ojos, salir a pasear con el mate al parque, la plaza o cualquier lugar de esparcimiento que en nuestro país sobran.

Hemos tenido que abandonar temporalmente algunas actividades, nuestros hijos reciben sus tareas escolares en casa, y con ayuda de la tecnología los docentes tienen una devolución de las mismas, tantas cosas nuevas estamos experimentando, y a la vez descubrimos muchas otras, principalmente a nosotros mismos, realmente este tiempo ha sido, y es ideal para reencontrarse con uno mismo, tener de nuevo esa mirada introspectiva, navegar en los recuerdos de años atrás, quizás retomar la lectura de aquel viejo libro donde podía escoger mi propia aventura, y ser el protagonista la misma.

Verdaderamente el tiempo parece extenderse en ocasiones, y casi no sabemos que día es, no hay fines de semana ni feriados que se puedan distinguir entre si, cada uno de nosotros puede ver la realidad desde muchos aspectos, yo he dado mi opinión en estás palabras, pero conozco a un grupo de adolescentes que han sabido optimizar el tiempo de la cuarentena, ellos tienen la habilidad de transformar lo que para algunos es negativo, en cosas positivas, ellos nos pueden enseñar como hacer lo mismo, porque en los días de resguardo, descubrieron habilidades, talentos, y aficiones que supieron volcar y representar a través de la literatura, del arte visual, de poder expresar humildemente en sus palabras como viven esta «rara experiencia» de algo tan nuevo para todos como una pandemia que se «atrevió a pisar nuestros talones».

Quiero invitar a cada lector de NDI a que, por favor, dejemos de lado la mirada prejuiciosa, abramos la mente, el corazón, y nos tomemos unos minutos de nuestro tiempo, con el fin único de disfrutar algo que va dirigido a nosotros, los adultos, de parte de jóvenes que a diario se van superando.

Ellos compartirán en este espacio algunos escritos propios, pensamientos, dibujos, ensayos de diferentes temas, agradezco de corazón la difusión, y con muchas ansias espero una devolución mediante comentarios, será de suma importancia, y valoración para ellos.

Sus obras:



El dibujo fue realizado por KVN en inspiración al poema «Mi Sirena» es decir que esta basado en el mismo, y KVN de 16 de La Consulta acompaña al poema con su dibujo hecho a mano.

Mi Sirena

Aún no termina mi película, y ya he visto mil escenas, ha sido más de lo yo soñé y yo menos de lo que usted espera.

Me quiere más de lo que yo esperé, y yo la quiero más que a cualquiera,

me amas a pesar de las imperfecciones, y a pesar de los problemas,

sos la primera en muchas cosas, sos mi primer poema.

Amando todo de vos, te transformaste en todo, ahora ese es mi Lema,

siendo el mundo un tesoro, vos sos mi más preciosa gema,

te vi desde lejos, esperando sola en la arena, en el mar yo fui pirata, y ahora vos sos mi sirena.

Zamahel

17 años de Tunuyan