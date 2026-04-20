Tunuyán abrirá las inscripciones para el padrón de extranjeros

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Oficina de atención al ciudadano extranjero, comunica que a partir del 2 de mayo de 2026 se abrirá la inscripción al Padrón de Extranjeros, conforme al artículo 22 de la Ley 1079 de Mendoza.

Ley que también explica la necesidad de informar la apertura de este proceso con varios días de anticipación. El trámite debe realizarse en el Anexo Municipal, ubicado en calle La Argentina 600, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

Requisitos para la inscripción

Ser extranjero/a mayor de 18 años.

Acreditar dos años de residencia en el Departamento de Tunuyán .

. Presentar boleto de tasa municipal o boleta de servicio (luz, gas, etc.).

Dos fotos carnet (4×4 cm).

Documento de identidad vigente.

Para consultas se encuentra disponible el teléfono 2622-630179.