Tunuyán abrió las inscripciones para las audiciones teatrales de las Vacaciones de Invierno



A través de la Dirección de Cultura, quedaron abiertas las inscripciones para participar de las audiciones de la obra de Vacaciones de Invierno. Esta propuesta teatral se viene sosteniendo año tras año como parte de la iniciativa cultural que busca acercar el arte a chicos y grandes durante el receso invernal. A través de una producción íntegramente municipal, la propuesta permite disfrutar de una obra accesible para las familias y, al mismo tiempo, pone en valor el talento local sobre el escenario.

La convocatoria está destinada a personas mayores de 14 años, que residan en Tunuyán y cuenten con conocimientos básicos en danza, canto y teatro.

Las inscripciones se realizan a través de un formulario online y estarán habilitadas hasta el viernes 24 de abril a las 12 horas.

Link de inscripción: https://forms.gle/K2ETQ1jv7pbTiVHu6

Las audiciones se desarrollarán el sábado 25 de abril en el Auditorio Municipal Dr. Jorge Raúl Silvano. La acreditación será a las 7 horas y las personas inscriptas deberán presentarse con su DNI.

La obra de Vacaciones de Invierno se ha convertido en una de las propuestas culturales más esperadas por las familias del Valle de Uco. Con producciones que se distinguen por el trabajo escénico y la participación de artistas del departamento.