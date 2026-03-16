Tunuyán abrió las inscripciones para la Escuela Digital: una oportunidad de aprender sobre tecnología

La Escuela Digital abre las inscripciones para el ciclo 2026. Esta, es una propuesta gratuita destinada a adolescentes y adultos que quieran fortalecer sus habilidades tecnológicas. El objetivo es acercar oportunidades de aprendizaje accesibles y reducir la brecha digital en la comunidad.

En esta primera etapa, la iniciativa se desarrollará en Tunuyán centro y ofrecerá capacitaciones en Word y Excel (nivel incial). Se trata de dos herramientas de uso frecuente en distintos ámbitos, por lo que la propuesta apunta a brindar conocimientos prácticos y accesibles para toda la comunidad.

Según se informó, las capacitaciones tendrán una modalidad teórico-práctica. El propósito es que los participantes puedan aprender de manera simple, paso a paso y con aplicación concreta en situaciones reales.

Las inscripciones se realizan en forma presencial con fotocopia del DNI, en la oficina de Incubadora de Empresas: Alem 757 (frente al Auditorio Municipal). La convocatoria permanecerá abierta hasta completar el cupo disponible.