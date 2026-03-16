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Tunuyán abrió las inscripciones para la Escuela Digital: una oportunidad de aprender sobre tecnología

La Municipalidad impulsa el aprendizaje de los vecinos para que puedan avanzar en todos los aspectos de sus vidas

La Escuela Digital abre las inscripciones para el ciclo 2026. Esta, es una propuesta gratuita destinada a adolescentes y adultos que quieran fortalecer sus habilidades tecnológicas. El objetivo es acercar oportunidades de aprendizaje accesibles y reducir la brecha digital en la comunidad.

En esta primera etapa, la iniciativa se desarrollará en Tunuyán centro y ofrecerá capacitaciones en Word y Excel (nivel incial). Se trata de dos herramientas de uso frecuente en distintos ámbitos, por lo que la propuesta apunta a brindar conocimientos prácticos y accesibles para toda la comunidad.

Según se informó, las capacitaciones tendrán una modalidad teórico-práctica. El propósito es que los participantes puedan aprender de manera simple, paso a paso y con aplicación concreta en situaciones reales.

Las inscripciones se realizan en forma presencial con fotocopia del DNI, en la oficina de Incubadora de Empresas: Alem 757 (frente al Auditorio Municipal). La convocatoria permanecerá abierta hasta completar el cupo disponible.

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