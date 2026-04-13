Tunuyán abrió las inscripciones para la Beca de Transporte destinada a estudiantes

La Municipalidad de Tunuyán abrió las inscripciones para el programa de Becas de Transporte 2026, destinado a estudiantes del departamento que cursan carreras de nivel superior fuera del territorio. Se trata de una acción concreta que busca acompañar las trayectorias educativas y generar mejores condiciones de acceso a la formación.

El beneficio contempla el traslado en colectivo desde Tunuyán hacia distintos puntos del Valle de Uco y la Ciudad de Mendoza. En este marco, el intendente Emir Andraos destacó la importancia de seguir impulsando proyectos que permitan a los jóvenes continuar sus estudios. “Creemos firmemente que quienes desean progresar y apostar a su formación merecen contar con oportunidades de acceso igualitario para concretar sus estudios. Por eso impulsamos nuevamente el programa de becas de transporte, acompañando a los estudiantes para que puedan llegar a cursar y enfocarse en su futuro”, expresó el jefe comunal.

La recepción de la documentación comenzará el lunes 13 de abril, en el horario de 8.30 a 10.30, en la Dirección de Gestión Social, ubicada en el Anexo II, sobre calle La Argentina al 600. En ese lugar también se brindará asesoramiento a quienes deseen acceder al programa.

Para realizar la inscripción, los interesados deberán presentar foto carnet, fotocopia de DNI, certificado de alumno regular con días y horarios de cursado firmado por la institución y bono de sueldo del grupo conviviente como condición excluyente. En caso de no contar con este último, deberá presentarse la negativa de ANSES de todo el grupo conviviente.

Desde la Dirección de Gestión Social se recuerda que deberán asistir con la documentación completa para avanzar correctamente con el trámite.