Tunuyán abrió las inscripciones para instituciones que quieran ser parte del Desfile Cívico Militar

Los preparativos para celebrar un nuevo aniversario de Tunuyán ya están en marcha. En el marco de los 146 años del departamento, la Municipalidad abrió la convocatoria para que escuelas, organizaciones culturales, academias de danza, clubes deportivos y fuerzas vivas formen parte del tradicional Desfile Cívico-Militar, una de las actividades centrales de esta fecha conmemorativa.

La iniciativa busca reunir a las distintas instituciones que, desde sus respectivos ámbitos, contribuyen a la vida cotidiana del departamento. La participación de cada delegación permitirá representar la diversidad de actividades, expresiones y organizaciones que forman parte de la identidad local.

Quienes deseen participar podrán inscribirse desde el jueves 12 hasta el jueves 19 de noviembre. Para formalizar la inscripción deberán comunicarse a través del correo electrónico protocolo.tunuyan@gmail.com o llamar al 02622-632809.

El encuentro será el miércoles 25 de noviembre, en el centro departamental. Las actividades comenzarán a las 19 horas con el Acto Protocolar y, posteriormente, tendrá lugar el desfile, del que participarán instituciones educativas, fuerzas de seguridad, agrupaciones gauchas, academias artísticas y distintas delegaciones del departamento.