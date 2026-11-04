Tunuyán abrió inscripciones para que emprendedores presenten sus productos en Buenos Aires

La Municipalidad de Tunuyán abrió la convocatoria para que prestadores turísticos, bodegas, cerveceros artesanales, productores de alimentos regionales y artesanos del departamento formen parte de la primera edición de “Tunuyán en la Casa de Mendoza”.

La propuesta se desarrollará del 30 de noviembre al 4 de diciembre en la Casa de Mendoza, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tiene como objetivo promocionar los atractivos turísticos, la producción y los productos con identidad local ante uno de los principales centros emisores de visitantes del país.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el martes 10 de noviembre de 2026. Además, se realizará una charla informativa obligatoria para los interesados, destinada a brindar detalles técnicos, logísticos y de exhibición. La reunión está prevista para el viernes 6 de noviembre, de 17 a 18:30 horas, en el Centro de Congresos y Exposiciones de Tunuyán.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por las direcciones de Turismo y de Producción y Agrobioindustrias. A través de esta participación, el departamento busca ampliar la difusión de sus propuestas, acercar información a potenciales viajeros, promocionar paquetes y beneficios para la temporada de verano y generar oportunidades de comercialización directa para los emprendimientos locales.

La convocatoria está destinada exclusivamente a empresas y emprendedores radicados en Tunuyán, que podrán postularse en cuatro categorías. La primera comprende a prestadores turísticos, como alojamientos, servicios gastronómicos, agencias de viajes, turismo aventura y experiencias enoturísticas, quienes deberán estar inscriptos en el Registro Único de Prestadores Turísticos del departamento.

También podrán participar bodegas comerciales, artesanales y productores de vinos de autor, siempre que cuenten con la habilitación y el número de inscripción correspondiente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

En el rubro de cerveceros y productores de alimentos identitarios se incluyen elaboradores de cerveza artesanal, dulces, frutos secos y especias deshidratadas, entre otros, quienes deberán disponer del Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y las habilitaciones correspondientes.

Por su parte, los artesanos y productores de la economía social deberán contar con la Certificación de Artesanos de la Economía Social en Categoría A vigente.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden acercarse al Anexo Municipal Río Diamante, ubicado en calle Río Diamante 635, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. También están disponibles el teléfono y WhatsApp 2622-413102, el correo turismo@tunuyan.gov.ar y producción.tunuyan@gmail.com.