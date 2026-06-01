Tunuyán abre las preinscripciones para la Escuela de Oficios: qué capacitaciones darán

La Municipalidad de Tunuyán abre a partir del lunes 1de junio las preinscripciones para la primera etapa de capacitaciones de la Escuela de Oficios, una propuesta gratuita realizada en conjunto con el IES Valle de Uco, destinada a vecinos mayores de 18 años.

Esta llega para quienes deseen incorporar nuevas herramientas para su desarrollo personal y laboral. En esta oportunidad, la oferta formativa incluye los cursos de Auxiliar en Atención a Mayores, Operador de Autoelevadores y Cuidador Infantil.

Las preinscripciones se realizarán de manera presencial los días 1 y 3 de junio, de 19.30 a 21.30 horas, en la Escuela Jean Piaget. Los interesados deberán concurrir con la documentación requerida para completar el proceso de inscripción y acceder a estas instancias de formación impulsadas por el municipio.

La Dirección de educación informa que es imprescindible presentarse a la preinscripción con la documentación solicitada:

AUXILIAR EN ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

✓ Certificado de Secundario Completo

✓ Certificado de Antecedentes Penales

✓ Certificado de Experiencia en relación al Oficio

OPERADOR DE AUTOELEVADORES

✓ Certificado de Secundario Completo

✓ Certificado de Antecedentes Penales

✓ Carnet de Conducir

CUIDADOR INFANTIL

✓ Certificado de Secundario Completo

✓ Certificado de Antecedentes Penales

✓ Certificado de Experiencia en relación al Oficio

El intendente Emir Andraos destacó la importancia de generar espacios de capacitación accesibles para la comunidad, promoviendo oportunidades de crecimiento y preparación para el mundo laboral. En este sentido, la gestión municipal continúa fortaleciendo políticas educativas que acompañan el desarrollo de los vecinos y contribuyen a mejorar sus posibilidades de inserción laboral.