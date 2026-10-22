Tunuyán abre la convocatoria a autores que quieran escribir sobre la historia y la identidad del departamento

En el marco del 146° aniversario de Tunuyán, la Municipalidad invita a vecinos de todas las edades a participar de una convocatoria literaria destinada a reunir poesías, cuentos y ensayos inspirados en distintos aspectos que identifican al departamento. Las obras podrán presentarse hasta el 31 de octubre a través de correo electrónico y formarán parte de una antología con producciones de autores locales.

La propuesta está abierta a toda persona que resida en Tunuyán y desee expresar, a través de la escritura, su mirada sobre la identidad, la historia, los paisajes y las tradiciones que caracterizan al departamento.

Los trabajos podrán presentarse en tres categorías:

• Poesía.

• Cuento corto.

• Ensayo corto.

En cuanto a la extensión, las poesías deberán tener una carilla como máximo, en formato A4 con tipografía Arial tamaño 12. Para cuentos y ensayos se admitirán hasta dos carillas, respetando el mismo formato.

Las producciones deberán abordar a Tunuyán como tema central, pudiendo reflejar sus diferentes facetas: la vendimia, la tonada, el río, la montaña, el otoño, la historia local, los vecinos, los distritos, la flora, la fauna y todo aquello que contribuya a narrar la esencia del departamento.

Las obras podrán enviarse hasta el 31 de octubre al correo electrónico certamenculturajoven@gmail.com.