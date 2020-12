La actividad tiene como objetivo prevenir la enfermedad y ofrecer asistencia y acompañamiento a quienes padecen de VIH/sida. Es por ello que la Municipalidad y Tunuyán junto con la Asociación Redes Nueva Frontera han pensado una actividad en la plaza departamental.

Testeos en la plaza departamental

Los sábados 5 ,12 , 19 y 26 de Diciembre de 17 a 21 hs en la Plaza General San Martín de Tunuyán se realizarán testeos rápidos para VIHS, se distribuirá Material (Preservativos-Lubricantes). Además se brindará apoyo integral a personas viviendo con VIH/sida con pase libre de transporte, Pensiones no contributivas, herramientas, discriminación, obra social prepagas, asesoría legal y acompañamiento al inicio de tratamientos.

Desde la Municipalidad de Tunuyán se trabaja constantemente en la prevención y concientización de enfermedades, por ello, una vez más encara una campaña de este tipo en beneficio de toda la comunidad.

¿Estoy obligado a hacerme a la prueba de VIH?

No. La prueba de VIH no es obligatoria. Sin embargo, es recomendable realizarla, ya que cuanto antes una persona se entere de su diagnóstico positivo, antes puede acceder al control y al tratamiento, y así mejorar su calidad de vida.

En nuestro país, el Estado garantiza, mediante la Ley Nacional de Sida N° 23.798, el acceso gratuito y confidencial al diagnóstico, al tratamiento antirretroviral, y a la asistencia de salud integral que derive de la serología positiva de una persona.

Soy menor de edad, ¿puedo hacerme la prueba de VIH?

Para hacerte la prueba de VIH no es necesario que seas mayor de 18 años. Si bien es recomendable que acudas a los servicios de salud acompañado/a por un adulto.

Si por algún motivo no querés o no podés concurrir acompañado/a de un adulto, el Código Civil y Comercial del Nación (Art. 26) establece que la o el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí mismo respecto de aquellos tratamientos que no sean invasivos, y que las y los mayores de 16 años son considerados adultos en lo referente a las decisiones de cuidado de su propio cuerpo.

En caso de que tengas dificultades para acceder a la prueba o te exijan que estés acompañado/a de un mayor para realizártela y vos no quieras o no puedas hacerlo, comunicate con nosotros al 0800-3333-444 para hacer el reclamo o envíanos un e-mail a consultasdsyets@gmail.com