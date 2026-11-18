El proyecto del túnel internacional de Agua Negra, que conectará la provincia de San Juan con la región chilena de Coquimbo, volvió a cobrar impulso tras la reactivación de obras de acceso del lado chileno y los compromisos de avance en Argentina. La iniciativa contempla la construcción de dos galerías subterráneas de casi 14 kilómetros de extensión, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, para atravesar la cordillera de los Andes.

Actualmente, el paso de Agua Negra permanece habilitado únicamente durante los meses de verano, ya que las intensas nevadas dificultan la circulación durante el invierno. La construcción de los túneles permitiría mantener el tránsito vehicular y de cargas durante los doce meses del año, sin depender de las condiciones climáticas de la alta montaña. De esta manera, se busca mejorar la conexión terrestre entre ambos países y fortalecer el intercambio comercial.

Uno de los principales objetivos de la obra es reducir los costos y los tiempos del transporte internacional, especialmente para las exportaciones argentinas con destino a los mercados asiáticos. La conexión con los puertos chilenos del océano Pacífico ofrecería una alternativa logística para sectores como la minería, la agroindustria y las energías renovables, que actualmente dependen de recorridos más extensos hacia el Atlántico o de pasos cordilleranos condicionados por el clima.

En cuanto a sus características técnicas, el proyecto contempla dos túneles separados entre sí por una distancia de entre 40 y 50 metros, con calzadas de 7,50 metros de ancho y salidas peatonales de emergencia cada 250 metros. El trazado conectará el portal argentino, ubicado a 4.085 metros de altura, con el chileno, a 3.620 metros. La iniciativa cuenta con un financiamiento inicial de 280 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para su primera etapa. Mientras tanto, Chile avanza con la pavimentación y adecuación de los accesos por la Ruta 41-CH, aunque las tareas en territorio argentino todavía dependen de definiciones operativas.