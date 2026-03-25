Tuberculosis: el ministro de Salud resaltó que casi no hay casos en Mendoza y continúan en baja

El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, afirmó que la provincia presenta una tasa de tuberculosis seis veces inferior al promedio nacional, basándose en datos oficiales difundidos este martes. Según precisó, mientras en Argentina se registraron 17.283 casos en 2025, Mendoza contabilizó solo 122, marcando una diferencia significativa en la incidencia de la enfermedad.

En términos de tasas, el país alcanzó los 37,3 casos cada 100.000 habitantes, mientras que Mendoza cerró el año con apenas 6 casos cada 100.000 (una brecha que evidencia el impacto de las políticas sanitarias locales). El funcionario explicó que estos resultados responden a estrategias sostenidas de detección temprana, acceso al diagnóstico y seguimiento de pacientes.

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Al detallar la situación provincial, Montero señaló que los 122 casos registrados en 2025 representan una baja respecto al año anterior, cuando la tasa había sido de 7,1 cada 100.000 habitantes (lo que muestra una tendencia descendente en la provincia). Además, remarcó que el acompañamiento durante todo el tratamiento es clave para evitar nuevos contagios y mejorar la evolución de los pacientes.

En contraste, a nivel nacional la tuberculosis viene en aumento en los últimos años, fenómeno que desde el Ministerio de Salud de la Nación vinculan en parte a la pandemia (durante ese período se redujeron controles y diagnósticos, lo que retrasó la detección de casos). También influyen factores estructurales como el hacinamiento y las dificultades de acceso al sistema de salud.

Por último, el ministro anunció que el próximo 27 de marzo se realizará una jornada de capacitación en el Hospital Universitario, destinada a profesionales de la salud (con foco en la detección, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad). La iniciativa busca fortalecer las herramientas del sistema sanitario para sostener los buenos indicadores provinciales.