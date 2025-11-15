“¡Tu carta puede ir al espacio!”: una aventura educativa de la DGE

La Dirección General de Escuelas (DGE), a través de su Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), lanza una iniciativa espacial: “¡Tu carta puede ir al espacio!” Está dirigida a alumnas y alumnos de 5.º y 6.º grado de escuelas públicas de la provincia, con el objetivo de despertar la curiosidad científica y promover las vocaciones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática).

La actividad propone que los chicos y chicas elaboren una carta o dibujo (formato 10 × 15 cm) en equipo, y luego:

Cinco cartas serán elegidas y viajarán físicamente fuera de la Tierra.

Las demás serán digitalizadas y enviadas en una tarjeta SD, de modo que cada grupo participante podrá decir que también llegó al espacio.

Para motivar el trabajo, se sugiere presentar la historia de la joven salteña Noel de Castro, miembro de ConstelAr Space, quien fue seleccionada para una misión espacial educativa vinculada con la NASA en 2027.