Search
Instagram Facebook Twitter
espacio 2
EMOCIONANTE

“¡Tu carta puede ir al espacio!”: una aventura educativa de la DGE

La Dirección General de Escuelas junto al proyecto ConstelAr Space invitan a estudiantes de 5.º y 6.º grado a escribir mensajes que viajarán.

La Dirección General de Escuelas (DGE), a través de su Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), lanza una iniciativa espacial: “¡Tu carta puede ir al espacio!” Está dirigida a alumnas y alumnos de 5.º y 6.º grado de escuelas públicas de la provincia, con el objetivo de despertar la curiosidad científica y promover las vocaciones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática).

La actividad propone que los chicos y chicas elaboren una carta o dibujo (formato 10 × 15 cm) en equipo, y luego:

  • Cinco cartas serán elegidas y viajarán físicamente fuera de la Tierra.
  • Las demás serán digitalizadas y enviadas en una tarjeta SD, de modo que cada grupo participante podrá decir que también llegó al espacio.

Para motivar el trabajo, se sugiere presentar la historia de la joven salteña Noel de Castro, miembro de ConstelAr Space, quien fue seleccionada para una misión espacial educativa vinculada con la NASA en 2027.

  • Una carta o dibujo por grado, formato 10,0 × 15,0 cm (estilo postal).
  • En un lado: dibujo o texto libre.
  • En el reverso: nombre completo de los estudiantes, curso, escuela, localidad y fecha.
  • Entregar el trabajo al profesional de la DAE de la escuela, quien lo digitalizará y lo cargará al sistema correspondiente.

ETIQUETAS:

DGEDAETu carta puede ir al espacio

+ Noticias

EMOCIONANTE

“¡Tu carta puede ir al espacio!”: una aventura educativa de la DGE

Por: Violeta Díaz Costa

YA FUE CITADO A DECLARAR

Presuntas coimas en ANDIS: pidieron la detención de Diego Spagnuolo

Por: Redacción NDI

DESREGULACIÓN

Cambios en el INV: ¿Cuáles son las reformas impulsadas por el Gobierno?

Por: Lucian Astudillo

SEGURIDAD

San Carlos: 17 detenidos en un nuevo operativo policial

Por: Redacción NDI

EN STREAMING

Javier Milei negó la eliminación del Monotributo y cargó contra el periodismo: “Son…”

Por: Lucian Astudillo

NUEVO REVÉS JUDICIAL

La Justicia volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria del ex juez Walter Bento

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter