Trump y Milei firman un Marco de Comercio e Inversión para profundizar la relación bilateral

La Casa Blanca emitió este jueves 13 de noviembre una declaración conjunta en la que los presidentes Donald Trump y Javier Milei confirmaron la creación de un Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca entre Estados Unidos y Argentina. El documento reafirma la alianza estratégica que mantienen ambos países y marca un nuevo paso en la agenda bilateral.

Según el comunicado oficial, el acuerdo se apoya en valores democráticos compartidos, la libre empresa, la iniciativa privada y los mercados abiertos. La intención es “impulsar el crecimiento a largo plazo”, “expandir las oportunidades” y generar un “entorno transparente y basado en normas” para el comercio, la innovación y las inversiones.

La Casa Blanca destacó además que el nuevo marco se sustenta en las “acciones que Argentina ya ha tomado para modernizar su régimen de comercio e inversión” y para promover condiciones recíprocas entre ambas economías. En ese sentido, el gobierno argentino se comprometió a avanzar en la eliminación de barreras no arancelarias como parte del proceso de apertura comercial.

El anuncio refuerza el objetivo de ambos gobiernos de profundizar la cooperación bilateral y avanzar hacia un esquema económico que facilite el intercambio y promueva un clima de mayor previsibilidad para los inversores.

Elementos clave del acuerdo

El documento detalla los pilares centrales del nuevo entendimiento bilateral:

Aranceles Apertura argentina: acceso preferencial a exportaciones de EE.UU. (medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas) Apertura de EE.UU.: eliminación de aranceles sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico Carne : mejora de condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado de carne vacuna Seguridad Nacional: EE.UU. podrá considerar positivamente el acuerdo al tomar acciones comerciales bajo la Sección 232

Eliminación de Barreras No Arancelarias No exigir formalidades consulares a exportaciones estadounidenses Eliminación gradual de la tasa de estadística para bienes de EE.UU. Desmantelamiento de licencias de importación que restringían el acceso al mercado

Estándares y Normas Aceptación de bienes que cumplan con estándares estadounidenses o internacionales sin requisitos adicionales de evaluación de conformidad Reconocimiento de estándares federales de seguridad y emisiones para vehículos fabricados en EE.UU. Aceptación de certificados de la FDA y autorizaciones previas para dispositivos médicos y productos farmacéuticos

Acceso al Mercado Agrícola Apertura al ganado vivo de EE.UU. Acceso al mercado de aves de corral estadounidenses en plazo de un año No restricción de acceso a productos que usan ciertos términos de quesos y carnes Simplificación de registros para carne bovina, porcina y lácteos de EE.UU.

Comercio Digital Facilitación del comercio digital reconociendo a EE.UU. como jurisdicción adecuada para transferencia transfronteriza de datos Reconocimiento de firmas electrónicas válidas bajo la ley estadounidense

Propiedad Intelectual Mejora en la aplicación contra productos falsificados y pirateados, incluido el entorno online Abordaje de desafíos estructurales señalados en el informe Special 301 de 2025 (patentabilidad y retrasos en concesión de patentes)

Alineamiento Estratégico y Seguridad Económica Cooperación para combatir políticas y prácticas no comerciales de otros países Identificación de herramientas para alinear controles de exportación, seguridad de inversiones y evasión de impuestos Cooperación para facilitar inversión y comercio de minerales críticos

Empresas Estatales y Subsidios Compromiso a abordar acciones distorsivas de empresas estatales y subsidios industriales que impacten la relación comercial

Laboral y Medio Ambiente Prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso y refuerzo de aplicación de leyes laborales Medidas contra tala ilegal Implementación del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca



De acuerdo con el comunicado compartido desde la Casa Blanca, ambos países “trabajarán rápidamente para finalizar el texto del Acuerdo para su firma” y realizarán los trámites internos pertinentes antes de su entrada en vigor.