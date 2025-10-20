Trump sobre Argentina: “Están luchando por su vida, se están muriendo”

Donald Trump se refirió este domingo por la noche al presunto rescate financiero para Argentina, que incluiría un canje de divisas por $20.000 millones de dólares y una intervención en el mercado cambiario, anunciado por el secretario del Tesoro Scott Bessent. A pesar de los esfuerzos, Trump fue categórico al afirmar que “nada beneficia a Argentina. Están luchando por su vida, se están muriendo”.

Desde el Air Force One, Trump conversó con la prensa y sugirió que su país podría adquirir carne vacuna argentina con el objetivo de reducir los precios para los consumidores en Estados Unidos. “Compraríamos carne de res de Argentina… Si lo hacemos, bajaremos los precios”, declaró.

Al ser consultado por una periodista sobre la percepción de los agricultores estadounidenses respecto a si el acuerdo con Argentina los beneficiaría menos que a ellos, Trump respondió con vehemencia, enfocándose en la difícil realidad argentina: “Argentina está luchando por su vida… Están luchando para sobrevivir”.

El exmandatario insistió en su defensa de la nación sudamericana, señalando que el país “no tiene dinero ni nada”. Asimismo, expresó su aprecio por el presidente Javier Milei: “me agrada el presidente de Argentina, creo que está tratando de hacer lo mejor que puede”. No obstante, subrayó la gravedad de la situación, pidiendo que no se minimice su crisis: “no lo hagas sonar como que les va genial, se están muriendo, ¿de acuerdo? Se están muriendo”, refiriéndose al pueblo argentino.

La semana anterior, al recibir al presidente libertario en Washington, Trump había lanzado una advertencia sobre la incertidumbre electoral en Argentina y cómo afectaría la relación bilateral. Trump fue claro al indicar que los acuerdos y la inversión estarían supeditados al resultado de las urnas: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.

Reiteró que “Nuestros acuerdos están sujetos a quién gane las elecciones. Porque con un socialista es muy diferente hacer inversiones”, vinculando explícitamente el apoyo de su administración a la continuidad de la agenda libertaria. Por su parte, Milei minimizó esta conexión, asegurando que el respaldo de la administración republicana no está condicionado a las próximas elecciones legislativas, y que su apoyo continuaría “al menos, hasta 2027”.