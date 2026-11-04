Trump perdió las elecciones y Milei enfrenta otro escenario: qué cambia para Argentina

Las elecciones de medio término celebradas el martes 3 de noviembre en Estados Unidos dejaron un resultado adverso para el oficialismo de Donald Trump: el Partido Demócrata consiguió quedarse con el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Aunque el mandatario continuará en la Casa Blanca hasta 2029, la nueva composición del Congreso limitará su margen de maniobra política y podría incrementar los controles sobre sus decisiones. El resultado también repercute en el escenario internacional, especialmente en los países que mantienen acuerdos estratégicos con Washington.

Para el gobierno de Javier Milei, uno de los principales interrogantes pasa por la continuidad del respaldo económico estadounidense. Durante 2025, la administración Trump instrumentó un acuerdo financiero por 20.000 millones de dólares mediante el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF), además de intervenir en el mercado cambiario argentino. Si bien una mayoría demócrata no implica la cancelación automática de estos mecanismos, podría aumentar las exigencias de información y el costo político de futuras asistencias. Legisladores de ese partido ya habían cuestionado el uso de recursos estadounidenses para respaldar a la Argentina.

La relación entre Javier Milei y Donald Trump también tiene un componente político que excede los acuerdos económicos. Ambos mandatarios construyeron una alianza basada en coincidencias ideológicas y una agenda internacional compartida. Antes de las elecciones estadounidenses, el Presidente argentino había manifestado públicamente su respaldo a Trump y considerado fundamental que su proyecto político saliera fortalecido de los comicios. Sin embargo, el resultado electoral modifica el escenario para uno de los principales aliados internacionales de la Casa Rosada.

Entre los antecedentes de esta relación se encuentran el acuerdo de estabilización cambiaria por hasta 20.000 millones de dólares que el Banco Central argentino suscribió con el Departamento del Tesoro estadounidense en octubre de 2025, posteriormente cancelado, y el marco de cooperación comercial y de inversiones anunciado un mes después. Este último contempla compromisos vinculados con aranceles, apertura de mercados, minerales críticos y cooperación económica. La nueva composición del Congreso norteamericano podría sumar controles y obstáculos políticos a futuras iniciativas, aunque no implica una ruptura automática de los compromisos bilaterales.

Otro episodio que refleja el alcance de esta relación es la cuestión Malvinas. A fines de agosto, Trump declaró que su administración estaba revisando la posición estadounidense sobre la soberanía de las islas, una afirmación que Milei interpretó como una señal favorable para el reclamo argentino. Sin embargo, el mandatario norteamericano no anunció un cambio concreto en la postura histórica de Washington, que reconoce la administración británica del territorio, pero no toma partido formalmente por ninguna de las dos reivindicaciones de soberanía.

Beautiful morning!!! — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 4, 2026

La derrota republicana también tuvo repercusiones en la política argentina. Este miércoles, Cristina Fernández de Kirchner publicó en sus redes sociales el mensaje «Beautiful morning!!!» (¡Qué hermosa mañana!), en alusión al resultado electoral estadounidense. La publicación fue interpretada como una chicana dirigida tanto a Trump como a Milei, debido al estrecho vínculo que ambos presidentes mantienen. Días antes, la expresidenta había anticipado en una entrevista con The Washington Post que Trump perdería las elecciones legislativas.

Por su parte, la Casa Rosada deberá administrar su relación con un gobierno estadounidense que conserva la Presidencia, pero tendrá que negociar con un Congreso de mayoría opositora. La derrota de Trump no supone, por sí sola, el fin de la alianza entre Washington y Buenos Aires, aunque podría modificar las condiciones para conseguir nuevos respaldos económicos y avanzar en acuerdos comerciales. Con las elecciones presidenciales argentinas de 2027 en el horizonte, el Gobierno de Milei tendrá que sostener su estrategia internacional en un escenario político estadounidense diferente.